İlayda Yaslan

Kıyafet alışverişi yapmak çoğumuz için keyif verici bir aktivite ancak zararlı içeriğe sahip kumaşlar kanser başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için alacağınız ürünü sadece dış görünüşüyle değil, kumaş içeriğiyle de değerlendirmelisiniz.

Öncelikle sağlıklı kumaşların en önemli özelliği doğal ham maddelere sahip olmalarıdır. Kumaşlar doğadan alınan liflerle elde edilir. Hayvansal ve bitkisel özlü olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayrılan doğal liflerin, tekstil sektörü tarafından en çok tercih edilen türü pamuktur.

Çoğunlukla yenidoğan giyiminde kullanılan organik pamuk, yetişkin giyiminde ise iç çamaşırı ve basic parçalarda kullanılıyor.

Organik pamuk kumaşın faydalarını ise şöyle:

Dört mevsim tercih edilebilir.

Yaz mevsiminde serin tutan ve teri emen pamuk lifi, kış mevsiminde ise vücut ısısını muhafaza eder.

Cildi tahriş etmez.

Yıkandıktan sonra formları bozulmaz.

Biyolojik ve doğal yollar ile doğada çözünebilir.

Nefes alabilen kumaştır bu sayede fazla koku tutmaz.

Anti-alerjiktir.

Nasıl anlayacağız?

Alacağınız kıyafetin iç etiketinin arkasına bakarak kıyafetin kumaş içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda birçok marka organik pamuktan ürettiği kıyafetlere farklı dış etiket tercih ediyor.

Organik Pamuk içerekli kıyafet üreten markalar