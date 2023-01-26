Nebahat Çehre, Bihter ismi ile filmi çekilecek olan sevilen dizi Aşk-ı Memnu‘nun yeni Firdevs’i hakkında konuştu. Yıllar geçmesine rağmen popülaritesini kaybetmeyen dizinin eski Firdevs’i Nebahat Çehre, yeni Firdevs Hande Ataizi hakkında “Hande biraz genç sanki ama kesinlikle olur. Giyim, kuşam ve oyunculuk açısından rolün hakkını çok iyi verir. Doğru bir karar. Farah’ı da başarılı buluyorum. Eğer dizi yapsalardı, hata ederlerdi” diyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bizimkinin tekrarları bile hâlâ reyting alıyor. Geçen çekimlerin yapıldığı köşkün önünden arabayla geçiyordum, insanlar fotoğraf çekiyorlardı. Beni fark edince, gaza basıp kaçtım.”

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