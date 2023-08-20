Usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. AVM stiliyle dikkat çeken Çehre, gazetecilerin “Kıyafetleriniz ve giyim tarzınız çok konuşuluyor. Bir styling ile çalışıyor musunuz” sorusu üzerine, “Ben stylingim zaten” yanıtını verdi.

‘Aşk-ı Memnu’ dizisi ile ilgili konuşan Çehre, “Çok başarılı ve güzel bir işti. Hala çok güzel tepkiler geliyor. Yolda hala Firdevs Hanım diye seslenip fotoğraf çekiniyor gençler benimle. Sanırım son projem o olacak gibi çünkü hala içime sinen iyi bir senaryo çıkmadı karşıma” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, çekimlerine başlanan ‘Bihter’ filminde Firdevs Hanım’ı canlandıracak olan Hande Ataizi hakkında ise “Eminim çok iyi oynamıştır. Zaten onların yaptığı dönem filmi. Bizimki ile farklı olacak” dedi.