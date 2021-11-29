Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ adlı televizyon dizisinde Jülide karakteriyle tanınan Nazlı Senem Ünal, dans dersleri almaya başladı. En son dijital platformda yayınlanan ‘Saklı’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, dans ederken çekilen kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaştığı fotoğraflarda keyifli halleriyle dikkat çeken Nazlı Senem Ünal, oyunculuk ve dansın yanı sıra müzikle de yakından ilgileniyor. Ara sıra şarkı söylediği videoları sosyal medyada takipçileriyle paylaşan oyuncu, kendisi için müzik ve dansın önemini “Kendimi müziğin ritmine bırakmayı seviyorum. Düzenli olarak özel ders alıyorum ve dans etmeyi çok seviyorum. Şarkı söyleyip dans ettiğim bir projede oynamayı çok isterim.” sözleriyle anlattı.