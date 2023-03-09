Sosyetenin en ünlü çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, Ekim 2021’de nikah masasına oturmuş, Haziran 2022’de Çırağan Sarayı‘nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, geçtiğimiz haftalarda bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti, konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.

Nazlı Kayı, konuyla ilgili sessizliğini bozarak müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi. Eşi Hacı Sabancı’nın karnını tuttuğu bir fotoğrafı yayınlayarak bebek beklediklerini duyurdu. Nazlı Sabancı, Instagram hesabından, nazar boncuğu ve kalp emojileriyle “3” notuyla hamilelik pozunu paylaştı.

Çifte, ünlü isimlerden ve sevenlerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajları geldi.

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