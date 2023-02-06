67 yaşındaki sanatçı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. 7 senedir kendisine bir şey almadığından bahseden Öncel, “Hafifledikçe rahatladım. ‘Ölüm var unutma diyorum’ kendime. Ben de geç uyananlardanım.” diyerek sade bir yaşam tarzını benimsediğini sevenleriyle paylaştı.

Nazan Öncel‘in paylaşımı kısa sürede milyonlarca kez görüntülenirken, ünlü şarkıcıya birçok destek de geldi. Ünlü şarkıcı, kısa bir süre önce köpeği Kafka’yı kaybetmenin üzüntüsünü de sevenleriyle paylaşmıştı.

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