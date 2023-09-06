Gitme Kal Bu Şehirde’, ‘Gidelim Buralardan’, ‘Erkekler de Yanar’, ‘Ukala Dümbeleği’, ‘Geceler Kara Tren’ gibi sevilen şarkıların bestekarı 67 yaşındaki sanatçı Nazan Öncel, 287 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Mesajına, “Sigara, insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir” diyerek başlayan ünlü isim; şöyle devam etti: ”Sıcaklar falan derken tansiyon 22’yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi vesaire. Sigarayla da vedalaştık.”