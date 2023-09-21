Kemerburgaz’daki evinin bahçesine çıkan Nazan Öncel, üst kattan saksının yanına düşmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Başını sıyırıp omzuna çarpan saksı Öncel’in omzuna çarparak yere düştü.

Sosyal medya hesabından yerde parçalanmış saksıyı paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Biraz hava alayım diyerek bahçeye çıkayım dedim, çıkar çıkmaz benim orta katın balkonundaki koca saksı başımı sıyırıp omzuma çarparak yere düştü. Görünmez kaza işte. O adımı atmasaydım belki de ‘Nazan Öncel başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu’ diye yazılıp çizilecekti. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı… İyi ki de varsın diyenleriniz çok olsun; güzel bakın kendinize.”