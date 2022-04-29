Oyuncu Naz Elmas, 2019’da evlendiği iş insanı Erol Özmandıracı’dan boşanmaya hazırlanıyor. Naz Elmas, annesi Meral Elmas ile birlikte önceki gün Nişantaşı’nda hukuk bürosunun bulunduğu bir binadan çıkarken görüntülendi. Elmas, muhabirlerin sorularını cevapsız bırakırken anne Meral Elmas’ın araya girip teki gösterdi.

15 Aralık 2019’da görkemli bir düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, kısa bir süre önce boşanma kararı aldı.

Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı.

“Çocuk istemiyorum”

Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, “Ben çocuk istemiyorum” deyince ipler koptu.

Sessizliğini korudu

İki yıllık eşi Erol Özmandıracı ile boşanacakları yönünde haberler çıkan Naz Elmas, muhabirlerin “Avukata mı geldiniz? Boşanma haberleri doğru mu?” sorusunu cevapsız bıraktı.

Naz Elmas’ın annesinden sert çıkış

O esnada araya giren anne Merel Elmas, “Ne sorup duruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz?” diyerek gazetecilere çıkıştı.