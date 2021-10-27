Nasıl Grafik Tasarımcı Olunur

Nasıl Grafik Tasarımcı Olunur? Grafik tasarım ile ilgili eğitimi meslek liselerinden veya üniversitelerden almak mümkündür. Meslek liselerinin Grafik tasarım bölümü mezun olan kişiler grafiker unvanını alırlar, ayrıca bu liselerden mezun olan kişilerin sınavsız olarak iki yıllık bölümlere geçmeleri mümkündür. Üniversiteler için 2 veya 4 yıllık Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden mezun olmaktır.

Grafik Tasarımı Taban Puanları

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Taban puanı Başarı sıralaması İzmir Ekonomi Üniversitesi Grafik tasarımı (İÖ) TYT 371,3849 176.074 İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik tasarım (İÖ) TYT 313,0138 396.398 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Grafik tasarımı TYT 279,6794 629.734 İstanbul Esenyurt üniversitesi (vakıf) Grafik tasarım(İÖ) TYT 269,4822 721.598 Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Grafik tasarımı TYT 275,0517 670.130 Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik tasarımı (İÖ) TYT 267,5872 769.749 Grafik Tasarımı Taban Puanları Tablosu

Grafik Tasarımcı Maaşları

Grafik tasarımcı maaşları deneyimlerine göre aldıkları maaş da değişebilir. Fakat ortalama olarak maaşlar 5000 ile 5500 TL arasında değişebilir.

Grafik Tasarımcıların Kullandığı Programları

COREL DRAW kolay bir arayüze sahip olarak otomatik çizim olanağı yeni başlayanlar için güzel tavsiyedir. ADOBE ILLUSTATOR daha çok baskı için kullanılır. ADOBE INDESİGN çok sayfalı katalog, gazete veya kitap çalışmalarında kullanılır. ADOBE PHOTOSHOP pixsel tapanlı ve daha çok resimle ile yeni tasarım ortaya çıkarmak için kullanılır.

Grafik Tasarım Programı Mezunları İş İmkanları Nelerdir ?

Grafik Tasarım Programı Mezunları, grafiker ya da tasarımcı olarak;