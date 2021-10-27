Nasıl Grafik Tasarımcı Olunur
Nasıl Grafik Tasarımcı Olunur? Grafik tasarım ile ilgili eğitimi meslek liselerinden veya üniversitelerden almak mümkündür. Meslek liselerinin Grafik tasarım bölümü mezun olan kişiler grafiker unvanını alırlar, ayrıca bu liselerden mezun olan kişilerin sınavsız olarak iki yıllık bölümlere geçmeleri mümkündür. Üniversiteler için 2 veya 4 yıllık Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden mezun olmaktır.
Grafik Tasarımı Taban Puanları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Taban puanı
|Başarı sıralaması
|İzmir Ekonomi Üniversitesi
|Grafik tasarımı (İÖ)
|TYT
|371,3849
|176.074
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Grafik tasarım (İÖ)
|TYT
|313,0138
|396.398
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Grafik tasarımı
|TYT
|279,6794
|629.734
|İstanbul Esenyurt üniversitesi (vakıf)
|Grafik tasarım(İÖ)
|TYT
|269,4822
|721.598
|Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi
|Grafik tasarımı
|TYT
|275,0517
|670.130
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Grafik tasarımı (İÖ)
|TYT
|267,5872
|769.749
Grafik Tasarımcı Maaşları
Grafik tasarımcı maaşları deneyimlerine göre aldıkları maaş da değişebilir. Fakat ortalama olarak maaşlar 5000 ile 5500 TL arasında değişebilir.
Grafik Tasarımcıların Kullandığı Programları
- COREL DRAW kolay bir arayüze sahip olarak otomatik çizim olanağı yeni başlayanlar için güzel tavsiyedir.
- ADOBE ILLUSTATOR daha çok baskı için kullanılır.
- ADOBE INDESİGN çok sayfalı katalog, gazete veya kitap çalışmalarında kullanılır.
- ADOBE PHOTOSHOP pixsel tapanlı ve daha çok resimle ile yeni tasarım ortaya çıkarmak için kullanılır.
Grafik Tasarım Programı Mezunları İş İmkanları Nelerdir ?
Grafik Tasarım Programı Mezunları, grafiker ya da tasarımcı olarak;
- Reklam Ajansları
- Maatbalar
- Yazılı basın
- Ambalaj sektörü
- Sinama ve tv sektörü
- Grafik departmanı olan bütün kuruluşlarda kariyer oluşturma imkana sahiptir.