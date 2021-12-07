NASA, uzay ajansının insanları muhtemelen 2025 gibi erken bir tarihte aya göndermeye hazırlandığı bir astronot olmak adına eğitmek için Deniz Burnham‘ı seçti. Detaylı bir tıbbi kontrolden ve çeşitli yetenek, antrenman testlerinden geçerek bu hakkı elde eden 6 erkek ve 4 kadın, yaklaşık olarak 12 bin kişi arasından seçildi.

36 yaşındaki Deniz Burnham, 2007 yılında UCSD’de kimya mühendisliği alanında lisans derecesi aldı. Alternatif enerjiye olan ilgisine odaklanan yerel biyoteknoloji şirketlerinde staj yaptı. Burnham, 2017 yılında ise Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Adana doğumlu Deniz Burnham‘ın adaylar arasında olduğunu belirten bir tweet ise NASA’nın ‘Jet Propulsion Laboratory’ bölümünde çalışan Umut Yıldız‘dan geldi.

Bu yılın astronot sınıfı için aday seçimi tamamlandı. Adana İncirlik Üssü doğumlu Deniz, Ocak 2022’de astronot olarak eğitilmek üzere başlayacak. Tebrikler! 🚀 Bu arada NATO üssünde doğanlar da Adanalı mı sayılıyor? 🙃 https://t.co/dFybDCB78M — Umut Yildiz (@umutayildiz) December 7, 2021

Deniz Burnham, 2019’da: “Çok küçük yaşlardan itibaren gerçek bir havacılık sevgim vardı” dedi. “Küçük helikopter resimleri gibi çizerdim. 17 yaşımda uçmaya başladım. Tadını aldım ve bunu sevdiğimi biliyordum.”.