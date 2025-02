NARS Afterglow Tempting Eyeshadow Palette, lavanta, orkide, gül ve kahve tonlarıyla ilham verici bir renk seçkisi sunuyor. Kadifemsi dokusu sayesinde kolayca uygulanabilen far paleti, saf pigmentleriyle derin ve etkileyici bir görünüm yaratıyor. Simli ve mat dokuları bir araya getirerek oluşturulan far paletinin her bir tonu günlük makyajlara çarpıcı ve kullanışlı bir bitiş sağlıyor.

Fiyat : 3.850 TL

NARS Afterglow Lip Shine, göz alıcı bir parlaklıkla dudakları ön plana çıkarıyor. İkonik Orgasm tonu gibi çarpıcı renkleriyle dudakları belirginleştirirken, nar çiçeği kompleksi ve ahududu çekirdeği yağı içeren besleyici formülü sayesinde dudakları nemlendirirken çevresel etkilere karşı koruma sağlıyor.

Fiyat: 1.420 TL

NARS Afterglow Lip Balm dudaklara hafif bir renk katarken yoğun nem desteği sayesinde yumuşak bir bitiş sağlıyor. Orgasm, Dolce Vita ve Torrid gibi zamansız tonlarla dudakları renklendirirken, rahat bir kullanım için ise Monoï Nem Kompleksi içeriyor.

Fiyat: 1.420 TL