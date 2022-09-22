TV8’de yayınlanan Survivor’ın iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ programına konuk oldu.Yarışma bittikten sonra yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Karadere, ada hayatıyla ilgili “O kadar zorlu bir süreçten çıktık ki normal hayatımızı unutmuşuz. Adada basit bir hayatımız varmış. Tek görevimiz yarışmak ve karnımızı doyurmakmış. Normal hayata baktığımda ise şimdilerde evden çıkmak dahi istemiyorum. Gerçekten hayattan kopmuşuz” ifadelerini kullandı.

Sonucun beklentisini karşılamadığını söyleyen 37 yaşındaki milli sporcu, “Survivor’a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travmaydı. Beklenti ve sonuç olarak çok yorucu bir sezondu. Orada rekabet, hayatta kalma ve karnımızı doyurma durumumuz vardı. Kendimizi kanıtlayabilme önemliydi. Savaşçı ruhumu gösterdiği için iki ayrı Nagihan var. Survivor kupası emeklerimin karşılığı olarak kaldırmak istediğim bir kupaydı. Çok fazla emek verdiğimi düşünüyorum ama kaldırmak nasip olmadı. Üç sezon da aynı hüsranı yaşadım. ‘Alıştım’ diyebilirim buna. Yeni yeni normale döndüm. Kırgınım ve üzgünüm. Emeğimizin karşılığını alamadık. Bir tek ben değil, belki diğer yarışmacılar da böyle düşünüyordur. En çok hak edenlerden biri olduğumu biliyorum” dedi.

Survivor’a üç defa katılan ve şampiyonluk hedefine çok yaklaşan Nagihan Karadere, “Tekrar Survivor’a katılır mısın?” sorusu üzerine “Ben gerçek anlamda çok büyük mücadeleler gösterdim. Sonuna kadar hepsi ile baş ettiğimi düşünüyorum. En azından dibine kadar oranın hakkını verdim. Sonuç olarak verdiğim emeğin hakkını alamadım. Çok kırgınım ve bir daha asla Survivor’a katılmam” diyerek yanıt verdi.