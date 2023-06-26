Ayrılsak da Beraberiz, Seksenler gibi dizilerle tanınan Ayşe Tolga özel hayatıyla gündemde. Oyuncu Ayşe Tolga 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Marsel Eskinazi ile davalık oldu.

Yıllar önce sonlanan davada şimdilerde 13 yaşında olan kızlarının velayetini anneye veren mahkeme, Eskinazi’nin çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ile bakıcı maaşı ve özel sağlık sigortasını karşılamasına karar verdi.

Patronlar Dünyası’ndaki habere göre; Ayşe Tolga, nafakayı 60 kat arttırarak 175 bin liraya yükseltilmesi için 10 yıl sonra dava açtı. Oyuncu, nafakanın hükmedildiği tarihten bu yana 10 yıl geçtiğini, çocuğunun büyüdüğünü ve doğal olarak ihtiyaçlarının arttığını dilekçesinde belirtti.