Deprem bilinci oluşturma mücadelesiyle tanıdığımız Prof. Dr. Naci Görür’ün hem hayranlık uyandıracak hayat hikâyesini hem de halkı için çabalayan duruşunu samimi şekilde anlattığı nehir söyleşisi “Sesimi Duymayan Kaldı mı?” çıktı. Gazeteci Semin Gümüşel Güner ile Ayşe Karabat’ın hazırladığı kitap, Masa Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

“Sesimi Duymayan Kaldı mı?” kitabından kısa bir alıntı:

“Cumhuriyet ülkene ve milletine sahip çıkmak, insanları eğitmek, topluma hizmet etmek, okumak, yaptığın işte uluslararası standartların üstüne çıkmak demektir; çağdaşlığın, çağdaş bir toplum olmanın, bir ülke kurmanın, var olmanın bir yoludur.”

“Üniversite bilim insanlarının yeridir, karargâhıdır. Orada her şey bilimle ölçülür. Orada atama da yükseltme de değerlendirme de bilime göre yapılır.”

“Hayatımız boyunca mücadele, kavga. Ama mücadele ve kavga hep çağdaşlıktan yana, bilimden yana, liyakatten yana. Aksi hiç olmamıştır.”