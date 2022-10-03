Ankara’da bir eğlence mekanında sahne alan Onur Şener, istenilen şarkıyı bilmediğini söylemesi üzerine tartışma çıkaran üç kişi tarafından konser çıkışında dövülerek öldürüldü. Müzisyene saldıran grup göz altına alınırken hastaneye kaldırılan Onur Şener tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 1977 doğumlu şarkıcı 2013 yılında O Ses Türkiye isimli yarışma programında adını duyurmuştu.

Yaşananlar ile ilgili Haluk Levent saldırganların kimliğini açıklarken Hayko Cepkin müzisyenin son fotoğrafıyla paylaşımda bulundu. İki çocuk babası Onur Şener cinayetine sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Şimdi Ahbaplar bildirdi.

Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor.

Daha da şoktayım.

Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar 🙁 #OnurŞener pic.twitter.com/ny6djMukaq — Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2022

Beş para etmezlerin, iki kelimeyi yan yana getiremeyenlerin, yalandan başka cümle kuramayanların dünyasında, malesef bir emektarımızı daha kaybettik. Mesleği, müziği, sanatı, manipüle ede ede basitleştirdiniz. Önüne gelen dilediğini söyleyip yapabileceğini sanıyor. #Onursener 🤬 pic.twitter.com/xzm2cGIs9F — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) October 3, 2022

Onur Şener adlı müzisyen, kendisinden istenilen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için, mekan çıkışında, şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Yanlış duymadınız ÖLDÜRÜLDÜ! Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu nasıl bir manyaklık! Bu topluma ne oluyor!#onurşener pic.twitter.com/01YUvrJXis — Aydilge Sarp (@AydilgeSarp) October 2, 2022

Korkunç bir habere uyandık yine. Utanıyorum magandaların ele geçirdiği bu düzenden. Ne çekince, ne korku kaldı. İstek parçayı bilmediği için öldürülen müzisyenler, çekmediği film yüzünden hapse giren sinemacılar var bu ülkede. Utanıyorum. Boğazımıza kadar batıyoruz. #OnurŞener — Aslı İnandık (@aslinandik) October 3, 2022

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