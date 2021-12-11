Müzisyen Bora Gencer, 2008 yılında nikah masasına oturduğu eşi Hülya Gencer’dan boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesin’de duruşmaya çıktı. Ayaz adlarındaki oğullarının velayetinin annede olabileceğini belirten Mahkeme, çocuğun okul masraflarının babası Bora Gencer tarafından karşılanmasına ve Ayaz için üç bin Türk Lirası iştirak nafakası ödenmesine hükmetti.

Sarıyer Çayırbaşı’nda bulunan çatı niteliğindeki mesken için davacı Hülya Gencer adına 400 bin Türk Lirası değerindeki banka konut kredisinin borçlarının davacı Bora Gencer tarafından ödenmesine karar veren mahkeme, bahsi geçen taşınmazda davalı Hülya Gencer’in çocuğuyla beraber kalmaya devam edeceğini söyledi.

Mahkeme, aldığı kararları belirtmeye devam ettiği esnada müzisyen Bora Gencer, “Bittim ben artık bundan sonra” sözleriyle kararları dinlemeye devam etti. Eşi Hülya Gencer’in boşanmanın ardından ‘Gencer’ soyadını kullanmayı sürdürmek istediğini belirtmesi üzerine mahkeme, davacı Bora Gencer’in rızası alındığı ve herhangi bir maddi manevi tazminat isteğinin olmadığını söyleyerek, her iki tarafın da tek celsede boşanmalarına hükmetti.