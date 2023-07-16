Ünlü İngiliz aktris ve şarkıcı Jane Birkin‘in hayatını kaybettiği bildirildi. Fransız gazetesi Le Parisien ve BFM TV’nin aktardığı haberlere göre, Birkin’in cansız bedeni, Paris’teki evinde bakıcısı tarafından bulundu.

76 yaşındaki Birkin, 1969 yılında müzisyen sevgilisi Serge Gainsbourg ile söylediği, ‘Je t’aime…moi non plus’ isimli şarkısıyla uluslararası arenaya açmılmıştı. Fransız Le Parisien gazetesi, “Fransızların en sevdiği İngiliz kadını” olarak tanımladığı Birkin’in son dönemde sağlık sorunları yaşadığını aktardı. Birkin’in sağlık sorunları nedeniyle bazı konserlerini iptal ettiği belirtildi. Birkin, Mayıs ayında yaptığı açıklamada konserlerini iptal ederek, “Ben her zaman büyük bir iyimser oldum ve sizlerin karşısına çıkıp konser vermek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu anladım” ifadelerine yer vermişti.