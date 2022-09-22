Zerrin Özer, geçtiğimiz haziran ayında müziği bıraktığını açıklamıştı ama sahnelerden uzak kalması sadece 89 gün sürdü. Müziği bırakma kararını “Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım” şeklinde ifade eden Özer, mesleğine dönmeye karar verdi.

“Sizin Zerrin’iniz deli vallahi deli!”

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan 64 yaşındaki Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini şu sözlerle duyurdu; “Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor… Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin’iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim… Sakın çok kızmayın olur mu?

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