Müze biletlerine yeni düzenleme haberleriyle ilgili yaşanan gelişmeye göre müzelere giriş fiyatları (2022) güncellendi… Milli Saraylar’a bağlı saray, köşk, kasır, müze ve fabrikalarda uygulanacak ziyaret, tahsis, arşiv, araştırma ile görüntü alma usul ve esasları ile bilet fiyatları için yeni düzenleme yapıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle TÜRSAB’ın girişimleri sonucunda seyahat acenteleri, Milli Saraylar’dan indirimli ve toplu bilet alabilecek. Ayrıca Milli Saraylar’da Müzekart da geçerli olabilecek.

İşte müzelere giriş fiyatları (2022)

Müze bilet fiyatlarındaki düzenlemelere göre; Dolmabahçe’nin Haremlik bileti 40 TL, Selamlık 50 TL, Haremlik ve Selamlık ise 60 TL. Topkapı ve Aya İrini için bilet fiyatı 80 TL. Milli Saraylar’a bağlı müze, saray, köşk ve kasırlarda indirimli bilet fiyatları 5 TL ile 30 TL arasında değişiyor.