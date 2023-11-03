Yaz aylarını geride bıraktığımız buz soğuk günlerde, havanın kasvetiyle birlikte bir çoğumuzun enerjisi düştü ve stresi arttı. Tam olarak bu durumlarda yiyerek mutlu olmak mümkün. İçerdiği triptofan aminoasidiyle vücutta mutluluk hormonu (serotonin) sağlayan yiyecekler, uzun süreli tüketildiği zaman mutluluk konusunda oldukça etkili oluyor. Peki çoğu insanın yalnızca çikolata olarak bildiği fakat çok daha fazlası olan bu mutluluk veren yiyecekler neler?

Somon

İnsan sağlığına bir çok faydası bulunan somon, serotonin içeren besinler arasında yer alıyor. Omega 3 açısından oldukça zengin bir besin olan bu balık, haftada iki kez tüketildiği takdirde çoğu insan için yeterli triptofan sağlayabilir. Aynı zamanda salatalar ile birlikte tüketildiğinde pozitif etkisini iki kat arttırır.

Peynir

Süt ve süt ürünleri serotonin yapımında kullanılan triptofan açısından oldukça zengin besinlerdir. Mutluluk veren yiyecekler arasında yer alan bu besinler, aynı zamanda kan şekerini dengeleyici özelliğiyle de enerjinizi yüksek tutar.

Muz

Kalp sağlığının korunmasında önemli bir role sahip olan muz, içerdiği yüksek potasyum ve B vitamini sayesinde serotonin miktarının arttırılmasına da katkı sağlar.

Yumurta

Yapılan araştırmalara göre yumurtadaki protein, triptofanın kan plazma düzeylerini önemli ölçüde arttırır. Bu da serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olur ve mutluluk verir.

Domates

Sebzeler arasından domateste bol miktarda serotonin bulunur. Kalp hastalığı ve kanser riskinin azaltılması gibi bir çok yararı bulunan bu besin, mutluluk için tüketebileceğiniz yiyecekler arasında.

Bezelye

Folat açısından oldukça zengin olan bezelye de mutluluk veren yiyecekler arasında yer alıyor. Folat, yeşil yapraklı sebzelerde bolca bulunan bir B vitamini türüdür. B grubu vitaminler serotonin seviyesini arttırır.

Çilek

Çoğumuzu severek tükettiği çilek de bu listemizde yer alıyor. İçerdiği antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirirken aynı zamanda serotonin hormonunun artmasına da yardımcı oluyor.

Başak Umut

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