Mutlu Yıllar Emilia Clarke!

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle bütün dünyada hayran kitlesi kazanmayı başarmış olan başarılı oyuncu Emilia Clarke’ın doğum günü hayranları tarafından sosyal medya mecralarında kutlanıyor.

Emilia Clarke kimdir?

İngiliz oyuncu, irili ufaklı birçok projede yer aldı. İlk televizyon rolü, Dinozor Saldırısı (Triassic Attack) isimli filmde “Savannah” karakteriydi. 2010 yılında George R.R. Martin’in “A Song of Ice and Fire” kitabından uyarlanan Game of Thrones dizisiyle ün kazandı. Dizide oynadığı Daenerys Targaryen rolüyle EWwy ödüllerinde drama dalında 2011 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (2011 EWwy Award for Best Supporting Actress) ödülünü kazandı. 2016 yılında “Senden Önce Ben” filminde Sam Claflin ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu, 2019 yılında da “Bir Şans Daha” filminde başrolde yer aldı.