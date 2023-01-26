Merve Taşkın, avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay ile beraber İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. İkinci celsesi görülen duruşmaya geldiği kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Taşkın, beraatini talep etti. Avukat Feyza Altun ise emniyetten gelen yazılara göre bahsi geçen internet sitesinin bulunamadığını söyleyerek “Kime ait olduğu belirlenememiştir. Celse arasında ihbar eden tarafından dosyaya müvekkilimin özel bilgileri sunulmuştur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Duruşmanın savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Merve Taşkın için müstehcen görüntülerini Instagram isimli sosyal medya platformunda ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işledi iddiasıyla dava açıldığını ifade etti. Mütalaada, belirli bir bilimsel ve artistik değeri bulunmayan ve salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul görülebileceği, dosyada bulunan görüntülerde sanığın tamamen çığlak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmaması nedeniyle sanık Taşkın’ın beraatine karar verilmesi istendi.

Sanık Merve Taşkın ve avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay, mütalaaya katıldıklarını belirttiler. Mahkeme, ‘Müstehcenlik’ suçundan dava açılmış dahi olsa da suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın’ın beraatine karar verdi.

Duruşma bittikten sonra avukat Altun, gazetecilere beraat ettikleri haberini vererek “Bu çok önemli bir karardı. Çünkü Türkiye’de özellikle kadınların giyimine kuşamına ve yaşam biçimine saldırı niteliğindeki bu dava lehimize sonuçlandı. Ben çok mutluyum kendi adıma. Çok stresliydi çünkü Merve, güzel oldu” sözlerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Taşkın ise “Ben de çok mutluyum” diyerek, avukatına sarıldı. Avukat Feyza Altun, “Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler, bir avukat olarak temennim budur” dedi.