Mustafa Sandal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik için ilk adımı attı. Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen nişan töreniyle yüzükleri taktı.

Gecede çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Sütşurup, “O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak” notunu yazdı.

Mustafa Sandal’ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal geceye özel yaptırdıkları ve kendi isimlerinin yazılı olduğu nişan pastalarını birlikte kesti.