Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilen Uzi, ekonomi biletlerini kabul ettiğini ve asıl meselenin Mustafa Sandal’dan sonra çıkmak olduğunu belirttiği bir paylaşımda bulundu.

Uzi’nin “Benim önüme Mustafa Sandal’ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal’ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!” sözlerine Mustafa Sandal’ın yanıtı gecikmedi. Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: