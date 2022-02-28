Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’e ödediği aylık 15 bin TL’lik nafakanın iptali için mahkemeye başvurmuştu. Sandal, eski eşi Jahovic’nin Çubuklu Vadisi’ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine ve eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu öne sürmüştü. Mustafa Sandal’ın avukatında ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Gizlilik kararını hatırlattı!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ‘nafakanın azaltılması’ duruşmasına avukatı Altın Mimir ile katılan Jahovic, konu hakkında “Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor” dedi. Avukatı Altın Mimir ise Mustafa Sandal’ın eğer borcunu ödemezse, mahkemenin hapis cezası vereceğini belirtti.

Bu gelişmelerden sonra Mustafa Sandal’dan avukatı Mutluer Doğan Şişman aracılığıyla açıklama geldi. Ünlü şarkıcının, avukatı Mutluer Doğan Şişman “Görülmekte olan davaya ilişkin İstanbul 3. Aile Mahkemesi tarafından yayın yasağı konulduğunu ve gizlilik kararı verildiğini hatırlatırız” açıklamasını yaptı.