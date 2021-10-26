Mustafa Sandal’dan “Düğün Yakın” Alarmı

32 yaşındaki Sütşurup, bu yazı Sandal ve çocuklarıyla bir arada geçirmişti. Bu hafta sonu ise sosyetik güzelin oğlu Yiğit’le Sandal’ın oğulları Yaman ve Yavuz ormanda mini motosiklet turu yaptı.

“Yaman Abisi Gibi”

Sandal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yiğit, Yaman abisi gibi cool ötesi” notunu düştü. Bir bakıma aile tablosu çizen not takipçilerin gözünden kaçmadı.

Perdeler Seçildi

Ünlü popçu ve sevgilisi, önceki gün ise bir perdecide görüntülendi. Saatlerce perdecide kalan ikilinin birlikte yaşayacakları ev için hazırlıklara başlanıldığı öğrenildi. Kareler halka “düğün yakın” alarmını verdi.

Melis Sütşurup Kimdir?

Halk tarafından Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanınan 1989 doğumlu Melis Sütşurup, bir butik sahibidir. Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup‘un Yiğit adında bir oğlu var.