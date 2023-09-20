Sırp şarkıcı Emina Jahovic ve 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı şarkıcı Mustafa Sandal arasında sular durulmuyor. Hürriyet’te yer alan habere göre, boşanma protokolüne göre Emina Jahovic ile çocuklarının ihtiyaçları için bir otomobil kiralanacaktı. Bu otomobilin kiralama bedeli ve yakıt giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı.

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic’e 275 bin lira değerinde bir otomobil satın aldığı takdirde bu yükümlülük ortadan kalkacaktı. Bu yükümlülük enflasyon oranında revize edilecekti. Mustafa Sandal, boşanma protokolünün imzalanmasından sonra yükümlülüğünü ilk zamanlar yerine getirerek Emina Jahovic’e bir araç teslim etti. İddiaya göre Mustafa Sandal, pandemi döneminde bu aracı Emina Jahovic’ten rızası dışında geri aldı.