Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal iki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile boşanmasından çok kısa bir zaman sonrasında Melis Sütşurupla aşk yaşamaya başladı.

Mustafa Sandal Melis Sütşurupla evlilik sorularına “Evet bir takım hazırlıklar yapıyoruz, ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok. Ufak ufak hazırlığımızı yapıyoruz” diyerek 2. Kez dünya evine gireceğini duyurmuştu.

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal geçtiğimiz gün katıldıkları bir davette , “Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı” derken, Sandal, “Onu henüz göremezsiniz” şeklinde konuştu.

Çiftin daha önce olaylı ayrılıkları ardından evlilik kararı almaları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.