Emina Jahovic ile 2018’de yollarını ayıran ve nafaka sorunu yaşayan Mustafa Sandal, şimdilerde sosyete sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik hazırlığında. Ünlü şarkıcı, 3 Haziran’da İtalya’nın başkenti Roma’da Sütşurup ile nikah kıyacak. 10 Haziran’da ise Marmaris’teki çok lüks bir otelde gerçeklşecek düğün için Sandal, kesenin ağzını açtı.

80 bin kişilik organizasyon

Sırp basınının iddiasına göre Mustafa Sandal 10-12 Haziran’daki hafta sonunda 80 kişilik bir düğün organizasyonu yaptı.

Konser verecek

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 10 Haziran akşamı otel bünyesinde bulunan çok ünlü bir Yunan restoranında kutlama yemeği yiyecek. Ertesi gün otelin bahçesinde düğün merasimi yapılacak ve parti tüm gün sürecek. Törende damat Musti de mini bir konser verecek.

80 kişilik konaklama 40 bin euro

Sadece yemekler için 20 bin Euro ödeyecek olan Mustafa Sandal’ın cebinden 80 kişilik konaklama için 40 bin Euro çıkacak. Ulaşım için 30 bin Euro’yu gözden çıkartan Musti, havai fişek ve şampanyalı kutlamalar için de otele toplamda 100 bin Euro ödemiş olacak.