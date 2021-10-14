Mustafa Keser’den Çok Konuşulacak Bülent Ersoy İddiası!

Bülent Ersoy’la birlikte sunuculuğunu üstlendiği programın iptal edilmesinden sonra açıklamalar yapan Mustafa Keser, Onur Akay ile röportaj yaptı.

Ses Profesörü

Bülent Ersoy’un ses profesörü olmasını eleştiren Mustafa Keser, sanatçının ses profesörü olduğuna dair bir kanıt olmadığına işaret etti. Keser, “Burada bütün hastanelerde o aletten var. Gidersin sesini ölçtürürsün” diyerek Bülent Ersoy’un ses profesörlüğünün gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

“Benim tırnağım olabilir misin bilgi olarak?”

Röportaj sırasında Bülent Ersoy’un konservatuvar eğitimini tamamlamamış olduğuna dair açıklamalarda da bulunuldu. Vikipedi kaynaklarına göre Bülent Ersoy’un, 2 ay eğitim gördükten sonra konservatuvardan ayrıldığı biliniyordu. İsmail Hakkı Özkan’ın ifadelerine göre, Bülent Ersoy, konservatuvarda 6 ay eğitim aldıktan sonra tavırları sebebiyle okuldan atılmış. Mustafa Keser, “Mezun olmamış ki… Gelmiş gitmiş… Hangi mezuniyetten bahsediyorsun? Tamam emek vermiş bir şeyler öğrenmiş ama bunlar hep yarım yamalak. Ben Münir Nurettin Selçuk’a tanbur çalmış adamım, gerçek müzisyenim. Benim tırnağım olabilir misin bilgi olarak?” ifadeleriyle Bülent Ersoy’u eleştirdi.