6 Şubat’ta Kahramanmaraş‘ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremlerden sonra sosyal medya hesaplarından yardım çağırılarında bulunan ünlüler arasında Mustafa Ceceli de vardı.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne daha önce 200 bin TL bağışladığı öğrenilen ünlü şarkıcı, sonrasında ise bir depremzede ailenin sattığı piyanoyu 21 bin TL’ye satın aldı. Daha sonra aldığı piyanoyu aileye hediye etti.

Son olarak marka yüzü olduğu mobilya firmasından elde ettikleri gelirin büyük bir kısmını afet bölgesindeki yardım çalışmaları için bağışladıkları öğrenilen Mustafa Ceceli ve Selin İmer çiftinin, yaklaşık 1 milyon TL nakit ve iki tır malzeme yardımı yaptılar.