Sınırlarını uçsuz bucaksız bir yaratım duygusuyla şekillendiriyor. Farklı kültürleri kendi zevkiyle birleştirerek ortaya kimlik olarak kabul edebileceğimiz bir yaratımı ortaya çıkarıyor. Yeri geliyor düetlerle bu sınırın alanını genişletiyor, yeri geliyor kimsenin tam olarak keşfetmediği duygularıyla baş başa kalarak üretim sürecine ilham oluşturuyor. Murda yeni albümüyle tüm bu yaşam döngüsünü farklı şarkılarla ifade etmeyi tercih ediyor.

Birçok projeyle ismini özgünleştirmeyi başardın. Yaptığın şarkılar hem ülkemizde hem de Avrupa’da oldukça iyi bir başarıya ulaştı. Peki bu başarının ardında nasıl bir hikaye bulunuyor?

Müziğe her zaman tutkuyla yaklaştım ve her zaman tutkularımı takip ettim. Yeni şeyleri denemekten geri durmadım. Her zaman yeni sound’ları müziğime dahil etmek istedim. Öylesine bir yenilik değil elbette, müziğim de benim gibi, hayatım gibi değişimlere uğradı. Yıllar içinde uğrayacaktır da. Her şeyi gerçek tutmaya çalışıyorum. Gerçeğin, kendi gerçeğimin peşinde bir arayış oldu bugüne kadar. İnsanların sevmesini de buna bağlıyorum. Bu arayışın heyecanı dinleyiciye geçiyor. Tabii bir de yeni sound’lar yeni flow’lar insanları heyecanlandırıyor.

Cesur bir alan. Tek bir konu yerine her alandan mesaj verebilme gücüne sahipsin. Müziği bir iletişim aracı olarak da kullandığını söyleyebilir miyiz? Eğer öyleyse en çok hangi konular üzerinde durmayı seviyorsun?

Müziği yalnızca duygularımı, arayışlarımı, gelgitlerimi ifade ettiğim bir alan olarak görüyorum. Yani müziğimle bir mesaj vermeye çalışmıyorum. Sadece kendi gerçekliğimi, duygularımı insanlarla paylaşıyorum. Tabii ki insanları yeni sound’lar ve iyi müzikle heyecanlandırmayı seviyorum. İnsanların benim parçalarımla dans etmelerini seviyorum.

Yeni albümle başarının tesadüf olmadığını kanıtlamaya hazırlanıyorsun. Nasıl bir albüm hikayesi bizi bekliyor, hangi duygular daha çok ön plana çıkıyor?

Başarı anlık olursa tesadüftür, benim tesadüf olmadığımı bu albümden çok önce gösterdim. Bu albümde hiçbir kanıtlama hissi yok. Albümde kızımı kaybetmenin getirdiği duygular, çelişkiler ve değişik ruh halleri var. Kafamın karışıklığını, hislerimin ve düşüncelerimin değişimini bu albümde yansıttım. Bu albüm onca karmaşanın içinde bir aydınlık arayışı.

Bir yarış hali de mevcut. Rekabet dozunda olduğu sürece insana motivasyon da kazandırıyor. Sen kendi kendini rakip görenlerden misin, yoksa ilham aldığın birileri var mı?

Rekabet Hip-Hop müziğinin, kültürünün büyük bir parçası, doğru. Ama benim rekabet ettiğim tek kişi var, o da Murda. Ben kendimle rekabetteyim, bazen kazanıyorum bazen kaybediyorum ama hep kendime karşı yarışıyorum. İlham aldığım kişiler var ama bunlar illa sanatçı olmak zorunda değil bana göre. Benim en büyük ilham kaynağım çocuklarım.

**Röportajın tamamı dijital platformlarda ve çok yakında bayilerde.

Röportaj: Salih Devrim

Fotoğraf: Cengizhan Ergün

Moda Editörü: Sıla Ceren Özyurt

Saç ve Makyaj: Şehrazad Naseri

Moda Ekibi: Simal Kibaroğlu