Show TV’nin sevilerek takip edilen, başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar, ve Fırat Tanış gibi başarılı isimlerin yer aldığı ‘Aziz’in gelecek bölümlerine dikkat çeken bir isim katılıyor.

Her cuma akşamı saat 20:00’de izleyici karşısına çıkan dizide Murat Yıldırım’ın eşi Iman Elbani rol alacak. Elbani, Türkiye’de ilk kez eşiyle birlikte ‘Aziz’ dizisiyle kamera karşısına geçecek. Fas asıllı güzel oyuncunun hangi karakter ile dizide yer alacağı şimdiden merak ediliyor.