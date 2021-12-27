2016 yılında görkemli bir düğünle Iman Elbani ile evlenen oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, evliliklerinin 5. yıldönümünü kutladı.

Eşiyle birlikte sarıldıkları bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: “Bir ömür yetmez…25.12.2016 @iman_elbani #evlilikyıldönümü #happyanniversary”

Yıldırım‘ın eşi Iman Elbani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik yıldönümünü şu sözlerle kutladı: “Yıl dönümüzde sana duyduğum sevgiyi kelimeler anlatamaz, önümüzdeki yıllarda seninle yaşayacak çok şey var, Allah’a bizi olduğumuz gibi tutması için dua ediyorum. @mrtyldrm”