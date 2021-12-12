Murat Yıldırım, Damla Sönmez Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi isimlerin başrolü paylaştığı ‘Aziz’ dizisinin oyuncu kadrosuna Yıldırım’ın eşi Iman Elbani de katıldı.

Yıldırım, Türkiye’de ilk kez bir dizi projesinde yer alan eşi için yapım şirketinden özel isteklerde bulundu. İki ayrı kulis isteyen Yıldırım, ilaveten eşinin rahat bir şekilde hazırlanabilmesi ve rolüne iyice odaklanması için farklı bir karavan istedi.

Dizi senaristlerinden bir kaç gün kendisi ve eşiyle yan yana gelecek sahneler yazılmamasını rica eden başarılı oyuncu, çekimleri en iyi şekilde tamamlamak için çoğu şeyi planlamış. Aynı zamanda Fas doğumlu Iman Elbani, diziden alacağı ücreti kimsesiz çocuklara bağış yapacağını söyleyerek büyük takdir topladı.