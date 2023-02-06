Şimdilerde Deniz Baysal ile Teşkilat dizisinde rol alan Murat Yıldırım kızı ile videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. 2016 yılında Iman Elbani ile evlenen Yıldırım, 4 ay önce baba olmuştu. Doğduğundan beri kızının yüzünü göstermeyen Yıldırım, bu kez de kızının yüzünü göstermedi. İzleyenleri gülümseten tatlı videoya binlerce yorum ve beğeni gelirken oyuncunun rol arkadaşı Deniz Baysal da “Oyyyy kuzum Miroş” yorumunu yazıp nazar boncuğu emojisi ekledi.

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