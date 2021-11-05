Murat Yıldırım Aziz’in detaylarını anlattı

Senaryosunu okuduğunda güçlü bir karakter ile karşılaştığını vurgulayan Murat Yıldırım, karakterinde aileye, emeğe ve fedakarlığın olması evet demesini sağlamış.

Murat Yıldırım Aziz dizisinin detayları hakkında şöyle konuştu, “Aziz; bir aşk hikayesi tabii ama sıradan bir aşk hikayesi değil. Tarihin, dönemin, toplumsal olayların tanık olduğu bir aşk hikayesi diyebiliriz. Aşkın tutkuyla, emekle, fedakarlıkla imtihanını izleyeceğiz. Aynı zamanda diğer önemli taşlardan bir tanesi de ailesi.”

“Aziz çok gururlu”

Yıldırım oynadığı Aziz karakterinden çok büyük keyif aldığını söyleydi. Yıldırım, karakteri ve onun hikayedeki yerini ise şu şekilde anlatıyor, “Aziz’in de imtihanı aşkı ile olacak. Çünkü bu imtihanında karşısında ailesi olacak. Aziz çok gururlu ve kafasına koyduğunu yapan, sonuna kadar savunan bir karakter. Tabii varlıklı bir ailede yetişmiş. Sonra hiç beklemediği bir anda hayatının dönüm noktasında bir Fransız delegesinin oğlunu öldürmesiyle başlayan bir değişim ve kahramanlık hikayesi aslında.”

Aziz dizisi saat kaçta hangi kanalda?

Güçlü kadrosu ile bugün ekranlara gelecek olan Aziz dizisi 5 Kasım Cuma saat 20:00’da Show TV ekranlarında olacak.