Sosyal medya paylaşımlarıyla fenomen haline gelen ve şarkıcılık yapmaya başlayan Murat Övüç, şimdi de ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardım ile gündeme geldi.

Kameralar açıkken bir evin kapısını çalan Murat Övüç, ihtiyaç sahibine bir miktar para uzatarak bunu market alışverişinde kullanmasını söyledi. O esnada “Git markete kendine bir şeyler al” dediği duyulan Murat Övüç’ün 500 TL’lik yardım yaptığını üstüne basa basa vurgulaması da dikkat çekti.

Hayır işlerinin alenen yapılmaması gerektiğini ve gösteriş malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları Murat Övüç’e tepki gösterdi.