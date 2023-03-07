Deprem bölgesinde yaşadıkları ve depremzedelere yardım paylaşımlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Murat Kekilli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ‘koruyucu aile’ başvurusu yaptığını söyledi. Twitter hesabından bu konu hakkında bir tweet yayınlayan ünlü isim, “Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na müracaat ettim. Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma” dedi.

Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için @tcailesosyal ‘e müracaat ettim.Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi.Gel de bu milletle gurur duyma. 🇹🇷❤️ — Murat KEKİLLİ (@kekillimurat) March 4, 2023