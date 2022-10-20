Uzun süre kanser tedavisi görüp 31 Temmuz 2014 tarihinde yaşamını yitiren Murat Göğebakan‘ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. Ünlü şarkıcının hayatını Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak’ın kaleme aldı. Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncu kadrosu ise merak konusu olmuştu. Filmde Murat Göğebakan karakterine hayat verecek olan oyuncu belli oldu. Ünlü şarkıcıyı Burak Sevinç canlandıracak. 36 yaşındaki yakışıklı oyuncu yapım şirketi ile sözleşme imzaladı.

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacağı bilinen filmin 2023’te vizyona girmesi planlanıyor.

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