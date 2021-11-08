Murat Dalkılıç’tan dikkat çeken açıklama: Boynuz kulağı geçince mutlu oluyorsun

Geçtiğimiz akşam, dijitalde platformda yayınlanan ‘Dayı Şov’un konuğu olan Murat Dalkılıç, kendisine yapılan yoruma verdiği cevapla dikkat çekti. Sunucu ‘Dayı’nın, 38 yaşındaki şarkıcıya “Yıllar önce birlikte çalıştığın Pınar Deniz, Bensu Soral ve Zeynep Bastık gibi isimlerin hepsi bugün senden ünlü!” demesi üzerine Dalkılıç, “Dünyanın en güzel hissi. Boynuz kulağı geçince çok mutlu oluyorsun” şeklinde cevap verdi.

Ünlü popçu Murat Dalkılıç’ın, 2014 yılında çıkardığı ‘Yani’ isimli şarkısının klibinde Pınar Deniz rol almıştı.

Şarkıcının, ‘Kader’ isimli şarkısını video klibinde ise Bensu Soral oynamıştı.

Dalkılıç 2013 yılında, müzisyen ve şarkıcı Zeynep Bastık’la ‘Lüzumsuz Savaş’ isimli şarkıda düet yapmıştı.