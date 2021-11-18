Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş ayrıldı mı?

Başrollerinde Barış Falay ve Saygın Soysal’ın yer aldığı ‘Sen Ben Lenin’ filmi, vizyona girmeden önce Atlas Sineması’nda gerçekleşen galada sinemaseverlerle bir araya geldi.

“Yaptığım işlerle gündeme gelmek istiyorum”

Galaya katılan oyuncu Sitare Akbaş, muhabirlerin Murat Dalkılıç’la beraberliğinin devam edip etmediğini sorması üzerine “Ayrılık yok, ilişkimiz güzel gidiyor” diyerek “Özel hayatımdan ziyade yaptığım işlerle gündeme gelmek istiyorum” açıklamasını yaptı.