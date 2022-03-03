Dalkılıç gazetecilerin sorularına yanıt verdi, “Emre Kaya benim sevdiğim birisidir, Merve de öyle. Mutlu olsunlar isterim” ifadelerini kullandı.

“ Mutlu olsunlar isterim”

Ünlü şarkıcı, eski eşi Merve Boluğur’un yakın dostu Emre Kaya ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara da değindi. Murat Dalkılıç, muhabirlerin, “Emre Kaya, sizin düğününüze gelmişti. Kaya’nın Merve Boluğur ile ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Emre Kaya benim sevdiğim birisidir, Merve de öyle. Mutlu olsunlar isterim. Birbirlerini seviyor ve iyi anlaşıyorlarsa mutlularsa üçünçü bir kişinin kim olursa olsun söyleyecek bir lafı yok bence. Kendilerine çok mutluluklar dilerim. Emre’yi de severim çok iyi bir adamdır Böyle bir şey varmı yok mu bunu da bilmiyorum ama teyidi alınmasa sormazsınız diye de düşünüyorum.