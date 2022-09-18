Oyuncu Sitare Akbaş ile ayrıldıktan sonra aradığı aşkı Çağla Boz’da bulan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün Armutlu’daki bir mekan çıkışı kameralara yakalandı. Sabahın erken saatlerine kadar Çağla Boz ile eğlenen Dalkılıç, yeni sevgilisiyle yan yana görüntü vermemek için epey uğraştı.

39 yaşındaki şarkıcı, güzel oyuncuyu kendi aracı ile yolcu ederken, kendisi mekandan taksi ile ayrıldı. Dalkılıç’ın arabasına binen Çağla Boz’un, gazetecilerin kendisi çekerken yüzünü kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.