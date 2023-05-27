Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz gün Bebek’te yer alan bir restoranda arkadaşıyla birlikte yemek yedi. Mekandan çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemcir, “Pandemi zarfında ürettiğimiz senaryolar oldu. Artık bunları gün yüzüne çıkarma zamanı geldi. Hem dijital hem de beyazperdeye iş yapacağım. Bunlardan birisinde yine Ahmet ile kamera karşısında olacağız” şeklinde konuştu.

Tatil sezonunu dinlenerek geçireceğini söyleyen oyuncu, “Aşağılara doğru ineceğim ve uzun bir süre buralara gelmeyeceğim. Denize, iyota ve güneşe doymak istiyorum” dedi.

Otel fiyatlarındaki artışlar hatırlatılan Murat Cemcir, “Artık plajlara sefer tasıyla gitmeyi düşünüyorum. Karpuz, peynir. Peynir de köyden geliyor zaten. Benim sistem hazır” ifadelerini kullandı.