Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Murat Boz’un uzun yıllar boyunca saç peruğu taktığı ortaya çıkmıştı. Yurt dışında saç ektiren ünlü isim, yeni halini paylaştı.

Haziran ayında çıkacak albümü için hazırlıklarını tam gaz sürdüren 43 yaşındaki popçunun son hali çok beğenildi. Takipçilerinden tam not alan Boz için “Adam taş ya taş” , “Bu ne yakışıklılık” , “Havan yeter” yorumları yapıldı.

Amsterdam’da özel klinikte saç ektirdi

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; dünyaca ünlü yıldızlar saç ekimi için Türkiye’yi tercih ederken ünlü popçu, bu işlemi yurtdışında yaptırdı. Hürriyet’te yer alan haberde Boz, Amsterdam’da bulunan özel klinikte saç ektirdikten sonraki fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla yayınladı: “Klinik ekibine ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederim.”

Hayranları, sanatçının henüz uzamayan kısa saçlı halini çok beğendiklerini söyledi.