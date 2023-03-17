Uzun yıllar protez saç kullandığı iddia edilen Murat Boz, seyrelen saçlarını güçlendirmek için saç ektirdi. Aylarca dışarda şapkasız göremez olduğumuz ünlü şarkıcı, yeğeni Pelin ile çekilen yeni fotoğrafıyla sıklaşan saçlarını adeta gözler önüne serdi.

Öte yandan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile adı aşk dedikodularına karışan Boz, Kuruçeşme’deki bir mekanda Turan ile dans ederken görüntülenmişti. Mekandan ayrı çıkan ikilinin birlikteliklerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ettiği düşünülmüştü.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle yeniden gündeme gelen Murat Boz, “Ayça ile ilişkim yok” diyerek gecenin sonunda iddiaları yalanlamıştı.