Tasarımcının pandemi sonrası doğaya saygı ve sürdürülebilirlik kavramı ile yeniden yarattığı ‘GEN’’ koleksiyonu, genetik kodlarımızdaki öze dönüş yolculuğumuzu tanımlıyor. Genetik kodlarımıza işlenmiş kültürümüz, DNA’mızı ve düşünce yapımızı etkileyen en önemli unsurlardır. Geleneksel sanatların ötekileştirildiği ve çağdaş sanatların ayrıştırıldığı günümüze rağmen ‘’GEN’’ koleksiyonu geçmişe ve köklerine sahip çıkıyor ve geleneksel ile modern kavramını birleştiriyor. Sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde üretilen koleksiyonda, doğaya ve yaşama sahip çıkılıyor ve saygılı bir bakış açısı oluşturuluyor.