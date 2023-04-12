Murat Akkoyunlu, kariyerine Bursa Devlet Tiyatrosu’nda 17 yaşında başlamış bir oyuncu olarak Akademi Futbol Dergisi’ne verdiği röportajda Türk oyuncuların dünya çapında çok kaliteli işler ortaya koyduklarını vurguladı.

Telif hakları konusunda sorunlar yaşandığının altını çizen Akkoyunlu, “Türk oyuncular, artık dünya çapında çok kaliteli işler yapıyor. Bu işler dünyanın yaklaşık 22 ülkesine satılıyor. Dışarıya yaptığımız işlerin geri dönüşleri de çok iyi. Dolayısıyla filmcilik para kazanılan bir sektör haline gelmeye başladı” dedi.

Konuşmasına “Ancak telif hakları meselesi hala oyuncular tarafından çözülemedi” şeklinde devam eden Akkoyunlu, “Müzisyenler bunu bir nebze kırdılar ama oyuncu kısmı olarak biz bunu başaramadık. Hem oyuncu olarak başaramadık hem de sektör buna çok izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çalışma saatleri meselesinin çözülmeye başlandığını belirten ünlü oyuncu, “Eskiden sadece reklamda çalışma saatleri ve koşullar iyiydi çünkü en fazla üç gün çekim yapılıyordu. Diziler de yavaş yavaş bu sistemi oturtmaya başladılar, sistem beş gün çalışalım iki gün tatil yapalım şekline dönmeye başladı. Şartlar ve koşullar giderek iyileşiyor diyebilirim. Mutluyum, çünkü bizden sonraki arkadaşlar daha iyi şartlarda çalışacaklar, bunun için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle Türk tiyatrosunun ve tiyatro oyuncusunun da duraklama dönemine girdiğini söyleyen 49 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

“Mesleki olarak her zaman daha iyisini yapmak için mücadele ediyoruz. Pandemiye kadar her şey yolundaydı, kafamızdaki işleri yapabiliyorduk. Fakat pandemiyle başlayan ve tüm dünyada her sektörde yolduğu gibi bir durgunluk dönemine girdik. Son dört senedir istediğimiz işleri yapamıyoruz. Yapsak bile o yerini bulmuyor, çekilen filmler elimizde kalıyor. Hem yapımcı, hem oyuncu, hem de yönetmen herkes bundan etkileniyor. 15 yıllık projeksiyonu çöpe atmış olduk diyebilirim.”